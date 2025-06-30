Bir süre önce Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Yasin Özdemir yoğun ziyaretlerden fırsat buldukça iadeyi ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda TSYD Kahramanmaraş İl Temsilciliğini ziyaret eden Kahramanmaraş Gençlik spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şehir’e yapılacak olan Sportif yatırımlardan bahsetti.

İl Müdürü Yasin Özdemir şehir’e yapılacak olan yatırımlarla birlikte Şehrin spor kendi olma noktasında iyi bir yol kat edeceğine vurgu yaparak, “Basın, çalışmalarımızı topluma duyurma noktasında en büyük paydaşlarımızdan biridir. Tabi TSYD Türkiye’de önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesinde bulundurduğu saygın gazeteciler ile Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunuyor. Kahramanmaraş’ta sporun olduğu her yerde TSYD var. Bizler TSYD ile sporun her kademesinde işbirliği içerisindeyiz. Önemli olan Kahramanmaraş’ta sporun hep başarılarla anılması. TSYD gibi köklü ve saygın bir derneğin İl Temsilcisinin Kahramanmaraş’ta olmasını önemsiyorum. Birlikte güzel işlere imza atmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

TSYD Kahramanmaraş İl Temsilcisi İlker Yiyen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; Kahramanmaraş ve spor sevgisiyle tanıdığımız bir bürokrat olan İl Müdürümüzün, şehrimizin spor alanındaki ihtiyaçlarına gereken desteği sağlayacağına inanıyoruz. Memleketimizin gençleri için yapılacak her türlü katkının destekçisiyiz. Deprem sonrası yaşanan acıların ardından, gençlerimizin spor aracılığıyla hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Kahramanmaraş’ın kahraman gençlerinin başarılı sporcular olarak yetişmesi en büyük temennimizdir.”