Bu tehdit karşısında sessiz kalmayan Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD), toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir açıklama yayımladı. Dernek Başkanı Baki Özdoğan imzasıyla yapılan açıklamada, yangınlarla mücadele eden tüm görevlilere destek verilirken, vatandaşlar da yeşili korumak için birlikte hareket etmeye davet edildi.

“Sadece Ağaçlar Değil, Hayatlar Yanıyor”

Açıklamada her yıl yaşanan yangınların Kahramanmaraş ve Türkiye’nin doğal mirasına büyük zarar verdiği vurgulanırken, bu durumun sadece ağaçları değil, ekosistemin tüm dengesini tehdit ettiği belirtildi. KAMFOD’un, doğa ve çevre konusunda her zaman duyarlı bir çizgi izlediğini hatırlatan Başkan Özdoğan, “Doğayı ve ormanlarımızı korumak bizim öncelikli görevimizdir. Bu zorlu süreçte itfaiye teşkilatımızla dayanışma içinde olmaktan onur duyuyoruz,” dedi.

“Her Canlının Sesi Olmaya Hazırız”

KAMFOD’un yalnızca fotoğraf sanatıyla değil, toplumsal sorumluluklarıyla da ön planda olduğunu belirten Özdoğan, şöyle devam etti:

“Yangınlara karşı duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak adına üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Doğadaki her canlının sesi olmak için buradayız. Yangınlara müdahale noktasında elimizden gelen tüm desteği sunmaktan asla geri durmayacağız.”

Topluma Ortak Çağrı: “Yeşile Sahip Çıkalım”

Açıklamasının sonunda tüm Kahramanmaraş halkına seslenen Baki Özdoğan, “KAMFOD olarak doğanın sesine kulak veren, yeşilin kıymetini bilen herkesi bu mücadelede birlik olmaya davet ediyoruz. Bu sadece doğayı korumak değil, geleceğimizi korumaktır” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı doğa severler ve çevre gönüllüleri ise KAMFOD’un bu çağrısını memnuniyetle karşılarken, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşmaya başladı. Derneğin ilerleyen günlerde doğa temalı bir farkındalık etkinliği düzenleyeceği de gelen bilgiler arasında.