Başkan Görgel, “Kalemizi yeniden ayağa kaldırıyor, geçmişimizle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Şehrimizin sadece fiziki değil, kültürel ve ruhsal dirilişini de birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.

Deprem sonrası şehir genelinde yürütülen kapsamlı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, altyapıdan üstyapıya, konuttan ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yatırımlar hayata geçirilirken, Kahramanmaraş’ın kültürel ve tarihi mirası da titizlikle ayağa kaldırılıyor.

Bu kapsamda Ulu Camii, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Arasa Camii, Boğazkesen Camii ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin ardından şimdi de şehrin en önemli tarihi simgelerinden biri olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi için restorasyon süreci başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen restorasyonla birlikte kalenin surları başta olmak üzere kale içinde yer alan ve depremde zarar gören tüm bölümler aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Restorasyon süreci, sadece bir fiziksel yenileme değil; aynı zamanda kültürel kimliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor.

“Tarihi Kalemiz Yeniden Ayağa Kalkıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinden sonra sadece binalarımızı değil, tarihimizle olan bağlarımızı da onarıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın hafızasında çok özel bir yere sahip olan Tarihi Kalemizin restorasyonu da bu anlayışın bir parçası. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde yürütülen bu çalışmayla, kalemizi yeniden ayağa kaldırıyor; geçmişimizle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Şehrimizin sadece fiziki değil, kültürel ve ruhsal dirilişini de birlikte gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve teknik ekiplere teşekkür ediyor, bu anlamlı çalışmanın Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.