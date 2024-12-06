Toplantıda mahalledeki sorunlar yerinde tespit edilerek çözüm yolları belirlendi ve vatandaşların taleplerine anında yanıt verildi.

Başdervişli Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda altyapı, çevre düzenlemeleri, sosyal projeler ve diğer belediye hizmetleri ele alındı.

Başkan Akpınar, mahalle ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, "Her hafta bir mahallemizde vatandaşlarımızla buluşuyor, onların ihtiyaçlarını dinliyor ve ilgili birimlerle birlikte hızlı çözümler üretiyoruz. Başdervişli Mahallemizde de bu anlayışla çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan mahalle sakinleri, sorunlarını doğrudan Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile paylaşma imkanı buldu.

Toplantı sonunda mahalle sakinleri, sorunların çözümüne yönelik gösterilen hassasiyet ve hızlı müdahaleden dolayı Başkan Mehmet Akpınar ve ekibine teşekkür etti.