Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Tepkici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Ziyarette, mücbir sebep hali ve şehrin yeniden kalkınmasına yönelik dev yatırımlar ele alındı.

Milletvekili Tepkici, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Yeni Kahramanmaraş’ın inşası için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz’ı milletvekillerimizle birlikte ziyaret ettik. Mücbir sebep hali başta olmak üzere, şehrimizin ihyası ve kalkınma sürecini değerlendirdik. Yapılması planlanan büyük yatırımlarla ilgili önemli istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte Yeni Kahramanmaraş için çalışıyoruz!”

Bu kritik görüşme, Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek projelerin hayata geçirilmesi adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kahramanmaraş’a verdiği destek, bölgenin yeniden ayağa kalkma sürecinde büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA!

Ziyaretle birlikte şehre yapılması planlanan alt ve üstyapı projeleri, istihdam alanları ve kalkınma hamleleri hız kazanacak!