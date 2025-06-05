Başkan Kuybu, bayramların dayanışma, paylaşma ve hoşgörüyü pekiştiren özel zamanlar olduğunu vurguladı.

"Kurban Bayramı Hoşgörünün ve Yardımlaşmanın Sembolüdür"

Ahmet Kuybu, yayımladığı mesajda, bayramların yalnızca dini vecibelerin yerine getirildiği günler olmanın ötesinde, toplumsal bağların güçlendiği, kardeşliğin pekiştiği kutsal zamanlar olduğuna dikkat çekti.

“Manevi iklimiyle bizleri saran Kurban Bayramı’na bir kez daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek günler; yardımlaşmanın, paylaşmanın ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, kalplerin birbirine yakınlaştığı özel zamanlardır.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik Zorluklara Karşı Umut ve Dayanışma Mesajı

Başkan Kuybu, mesajının devamında özellikle son dönemde ekonomik zorluklarla mücadele eden esnafa dikkat çekerek, “Zorlu ekonomik şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışan esnafımızın bu bayramda bir nebze olsun nefes almasını diliyorum. Bayramlar, moralin ve motivasyonun tazelendiği günlerdir.” dedi.

"Esnafın Yüzü Gülerse Şehir Kazanır"

Kuybu, esnafın şehir ekonomisindeki önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Esnafımız, şehrimizin can damarıdır. Onların ayakta kalması, şehir ekonomisinin canlı kalması demektir. Bu bayramda da birbirimize destek olarak, hem geleneksel değerlerimizi yaşatmalı hem de sosyal dayanışmayı sürdürmeliyiz.”

Kahramanmaraş Halkına Samimi Bayram Dilekleri

Kahramanmaraşlı vatandaşlara da seslenen Kuybu, “Tüm hemşehrilerimin ve cefakâr esnaf kardeşlerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.” sözleriyle mesajını tamamladı.