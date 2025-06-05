Genel Başkan Bahçeli ve Vekil Dora’ya Özel Bayram Tebriği

MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın mesajında, partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora’nın bayramları da özel olarak kutlandı. Bu kutlama, parti içindeki hiyerarşiye verilen önemi ve temsil makamlarına duyulan saygıyı yansıttı.

Teşkilatın Omurgası Unutulmadı: İlçe Başkanlarına Bayram Selamı

Mesajda, MHP'nin Kahramanmaraş’taki ilçe başkanlarına da ayrı bir parantez açıldı. İl Başkanlığı, ilçelerde görev yapan tüm teşkilat üyelerinin bayramını kutlayarak, yerel düzeydeki uyumlu ve özverili çalışmalara teşekkür etti. Bu vurgular, MHP’nin tabana yayılan teşkilat yapısına ve yerel güç birliğine verdiği önemi gözler önüne serdi.

"Bayramlar Milli Birlik ve Kardeşlik Ruhunun Güçlendiği Günlerdir"

MHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayramlar, milli birlik ve kardeşlik duygularının yeniden pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye ulaştığı müstesna zamanlardır. Bu vesileyle başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Zuhal Karakoç Dora olmak üzere tüm teşkilatımızın ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”