Bayramlaşma programına, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru, Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, basın mensupları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Akpınar, bayramların toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı.

Başkan Akpınar, “Bayramlar, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, dargınlıkları bir kenara bıraktığımız, sevgi ve hoşgörünün ön planda olduğu müstesna zamanlardır. Bizler de bu anlayışla hareket ediyor, milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz,” dedi.

“AYRIM YAPMADAN HİZMET ÜRETTİK, PARTİCİLİĞİ BİR KENARA BIRAKTIK”

Göreve geldikleri günden bu yana hizmet anlayışında ayrımcılığa yer vermediklerini belirten Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nda herkese eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet sunuyoruz. Particilik yerine milletimizin ortak menfaatlerini ön planda tutuyoruz. Çünkü bizim tek gayemiz, ilçemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasıdır,” ifadelerini kullandı.

“MİLLETE HİZMETİ İBADET AŞKIYLA YAPIYORUZ”

Belediye çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Akpınar, hizmet anlayışlarını “İbadet aşkıyla çalışmak” olarak tanımlayarak, “Bizim için belediyecilik sadece yol, kaldırım ya da bina yapmak değildir. Asıl görevimiz, insanlarımızın hayatına dokunmak, onların dertleriyle dertlenmek ve çözüm üretmektir. Bu bilinçle, ilçemizin her köşesine hizmet götürmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz,” dedi.

“BEŞ YIL BOYUNCA BU YOLDAN SAPMADAN HİZMET EDECEĞİZ”

Görev süresi boyunca bu ilkelerden ödün vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Akpınar, “Halkımızın bize duyduğu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Beş yıl boyunca adil, şeffaf ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla Dulkadiroğlu’na değer katmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız,” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Akpınar, tüm Dulkadiroğlu halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.