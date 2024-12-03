Esnaflarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Akpınar, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla değerlendirmelerde bulundu.

Ziyareti sırasında esnafın şehir ekonomisi ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çeken Başkan Akpınar, şu ifadeleri kullandı:“Esnaflarımız, hem yerel ekonomimizin güç kaynağı hem de toplumsal hayatımızın temel unsurlarından biridir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, her zaman esnafımızın yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.”

Esnafların sorunlarını ve beklentilerini ilk elden dinleme fırsatı sunan ziyaret, Başkan Akpınar’ın çözüm odaklı yaklaşımıyla olumlu bir atmosferde gerçekleşti.