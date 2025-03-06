Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşti.

Mahallelerin gelişiminde önemli bir rol üstlenen muhtarlarla bir araya gelen Başkan Akpınar, iftar programında yaptığı konuşmada muhtarların hizmetlerine duyduğu takdiri dile getirdi.

İlçenin her noktasına hizmet ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışan muhtarlarla dayanışma içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Akpınar, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve temel direğidir. Onların özverili çalışmaları sayesinde ilçemizdeki sorunlara hızlı çözümler üretebiliyor, vatandaşlarımızın taleplerine en kısa sürede yanıt verebiliyoruz. Dulkadiroğlu’nun gelişimi ve kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Dualarla sona eren iftar programının ardından Başkan Akpınar ve belediye yöneticileri, programa katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Akpınar, birlik ve beraberlik içinde nice güzel organizasyonlarda bir araya gelme temennisinde bulundu.