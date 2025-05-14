Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte temizlik çalışmaları hız kazandı. Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz yaşam alanları sunmak için park ve mesire alanlarında geniş çaplı temizlik seferberliği başlattı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçede bulunan tüm park, bahçe ve mesire alanlarında temizlik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı. Özellikle yaz aylarında vatandaşların sıklıkla kullandığı piknik alanlarının hijyenik ve düzenli olması için belediye ekipleri seferber edildi.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ TÜM İLÇEYE YAYILIYOR

Başkan Akpınar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaz mevsiminin gelmesi ve piknik sezonunun başlamasıyla birlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemizdeki tüm park ve mesire alanlarımızda yoğun bir temizlik çalışması başlattık.

Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzur ve güven içinde vakit geçirebilecekleri sağlıklı ve temiz alanlar oluşturmak için özveriyle çalışıyoruz.”

VATANDAŞLARA TEMİZLİK ÇAĞRISI: “NASIL BULMAK İSTİYORSAK, ÖYLE BIRAKALIM”

Başkan Akpınar, sadece belediye çalışmalarıyla değil, halkın desteğiyle daha temiz bir çevre oluşturulabileceğini vurgulayarak vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Temiz bir çevre hepimizin ortak sorumluluğudur. Parklarımızı, bahçelerimizi ve mesire alanlarımızı kullandıktan sonra lütfen temiz bırakalım. Nasıl bulmak istiyorsak, öyle bırakmayı unutmayalım.

Küçük bir dikkat, büyük bir fark yaratır. Dulkadiroğlu’nun dört bir yanında sürdürdüğümüz bu temizlik çalışmalarının, sizlerin katkısıyla çok daha anlamlı hale geleceğine inanıyorum.”

GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ, DAHA YEŞİL BİR DULKADİROĞLU İÇİN

Temizlik çalışmalarının sadece bugün değil, geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu belirten Akpınar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Amacımız, gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Dulkadiroğlu bırakmak. Bu hedef doğrultusunda hem belediye olarak biz, hem de duyarlı vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”