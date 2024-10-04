Başkan Akpınar, Osman'ı okula bırakırken gösterdiği şefkat ve kararlılıkla, millet olarak şehitlere duyulan vefayı en güzel şekilde ifade etti. Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz, bu topraklar için en büyük bedeli ödeyen kahramanlarımızdır. Onların emanetleri ise bizim onurumuzdur. Osman, hepimizin evladı ve gururudur" dedi.

Bu buluşma, şehitlerimizin fedakarlıklarını hatırlatırken, onların emanetlerine sahip çıkmanın ne denli önemli bir görev olduğunu gözler önüne serdi. Başkan Akpınar, "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, emanetlerini en güzel şekilde korumayı nasip etsin. Osman’ın yolu açık, geleceği aydınlık olsun" diyerek şehitlere olan vefa borcunu dile getirdi.