Başkan Akpınar, mesajında 12 Şubat ruhunun sadece kurtuluş mücadelesinde değil, yaşanan deprem felaketinde de Kahramanmaraş halkının gösterdiği dayanışma ve birliktelikte yeniden tecelli ettiğini vurguladı.

Başkan Akpınar, Kahramanmaraş halkının vatan sevgisi ve bağımsızlık mücadelesiyle tarihe adını altın harflerle yazdırdığını belirterek şunları kaydetti:“12 Şubat, bu aziz milletin bağımsızlık uğruna sergilediği eşsiz mücadelenin sembolüdür. Bu kutlu gün, bize ecdadımızın vatan, millet ve bayrak sevgisini hatırlatırken, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememiz için de ilham kaynağı olmaktadır.”

Asrın felaketine de değinen Başkan Akpınar, Kahramanmaraş halkının bu felaket karşısında sergilediği dayanışmanın, 12 Şubat ruhunun en güzel yansıması olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Deprem felaketinde hemşehrilerimizin birbirine kenetlenmesi, yaraları sarmak için gösterdiği çaba, bu kadim şehrin dirayetinin ve azminin en güzel örneği olmuştur. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olduk, yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Akpınar, mesajını şu sözlerle tamamladı:“12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Sütçü İmam ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu kadim şehri hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağız.”