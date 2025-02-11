Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurtuluş mücadelesinde destan yazan Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 12 Şubat 1920, yalnızca bir kentin değil, bir milletin bağımsızlık ateşini yaktığı, kahramanlık ve fedakârlığın en büyük örneklerinden biri olarak tarihe kazındığı gündür. Vatanı, bayrağı ve hürriyeti uğruna canını siper eden ecdadımızın mirasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bugün, Kahramanmaraş iş dünyası olarak, atalarımızın azim ve kararlılığını örnek alarak şehrimizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreten, büyüyen ve gelişen Kahramanmaraş, ekonomisiyle, sanayisiyle ve girişimcileriyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde, başta Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Arslan Bey ve Çakmakçı Sait olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.Bu büyük destanın yıl dönümünü kutluyor, hemşerilerimize birlik, beraberlik ve huzur dolu nice 12 Şubat’lar diliyorum.”