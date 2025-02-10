Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla 12 Şubat Çarşamba günü Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak.

Saat 10.00’da başlayacak kutlama programının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla 6 Şubat depremlerinin ardından yapımı tamamlanan sağlık tesislerinin açılışı gerçekleştirilecek.

Toplam 5 Milyar TL’lik yatırım ile inşa edilen Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Nurhak Devlet Hastanesi ile 4 yeni sağlık tesisi, şehrin sağlık altyapısını güçlendirecek.

Tıbbi donanımları ve yüksek yatak kapasitesiyle dikkat çeken yeni hastaneler, şehre daha nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.