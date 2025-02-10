Deprem bölgesindeki belediye başkanlarının 2024 seçimleri sonrası sergiledikleri performansları değerlendiren ankette dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Anket sonuçlarına göre, Kahramanmaraş’ın en başarılı ilçe belediye başkanı yüzde 16,91’lik oranla Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç (AK Parti) oldu. Afşin Belediye Başkanı’nın liderliğindeki çalışmalar, bölgedeki halkın takdirini kazandı.

Başarı Sıralamasında Dikkat Çeken İsimler

Ankete göre Kahramanmaraş’taki diğer başarılı belediye başkanları ise şu şekilde sıralandı:

Koray Kıraç (Afşin, AK Parti) - %16,91

Harun Vicdan (Ekinözü, CHP) - %14,05

Selim Cüce (Göksun, Yeniden Refah Partisi) - %12,24

Erkan Gürbüz (Elbistan, CHP) - %10,02

Mehmet Akpınar (Dulkadiroğlu, Yeniden Refah Partisi) - %9,21

Hanifi Toptaş (Onikişubat, AK Parti) - %8,19

İlhami Bozan (Nurhak, CHP) - %7,43

Mehmet Karaca (Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi) - %7,20

Sinan Gökşen (Andırın, AK Parti) - %6,34

Haydar İkizer (Pazarcık, CHP) - %5,07

Yemliha Göktaş (Çağlayancerit, İYİ Parti) - %3,64

Afşin Halkının Güveni Tescillendi

Ankette Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç’ın yüzde 16,91 ile birinci sırada yer alması, halkın belediyenin hizmetlerine duyduğu güveni ve memnuniyeti bir kez daha tescilledi. Özellikle deprem sonrası dönemde, hem şehir merkezindeki hem de kırsal mahallelerde yapılan altyapı çalışmaları, temizlik hizmetleri ve sosyal projeler büyük takdir topladı.