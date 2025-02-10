Gerçekleştirilen çalışmalarla, sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılarak yaz aylarında popülasyonun kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yoğun olarak görülen ve insan sağlığına zarar veren sivrisineklere karşı mücadelesini kış aylarında da kesintisiz sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisineklerin üreme alanlarını azaltarak yaz aylarındapopülasyonun kontrol altında tutulmasını hedefliyor.

50 Ton Atık Lastik Toplandı

Kışlak mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, sivrisineklerin dinlenme ve çoğalma alanlarından biri olan atık araç lastikleri toplanıyor. Ekipler, doğaya gelişigüzel bırakılmış 50 ton atık lastiği toplayarak hem sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor. Toplanan lastikler geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Kimyasal Kullanımı Azaltılıyor, Ekolojik Denge Korunuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kışlak mücadelenin temel amacının sivrisinek üreme alanlarını en aza indirerek yaz aylarında kimyasal ilaç kullanımını sınırlamak olduğunu belirtiliyor. Bu sayede çevre ve su kaynaklarının kirlenmesi önlenirken ekolojik dengenin korunmasına da katkı sağlanıyor. Vatandaşların sağlığını ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesine yönelik çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdüreceğini duyurdu.