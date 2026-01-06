Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen kampanyaya iş dünyasının katkıları sürerken, Başkan Akpınar’ın bu anlamlı bağışı spor camiasında takdirle karşılandı. Başkan Akpınar, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, şehrin takımının her koşulda desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Akpınar açıklamasında, “Kahramanmaraş İstiklal Spor bu şehrin ortak sevdasıdır. Zor zamanlarda omuz omuza vermek, dayanışmayı büyütmek en büyük sorumluluğumuzdur. Tüm hemşehrilerimizi imkânları ölçüsünde kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.