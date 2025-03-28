Başkan Akpınar, bayramların kardeşlik, dayanışma ve umut anlamına geldiğini belirterek, “İki yıl önce yaşadığımız büyük felaketin ardından, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için hep birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Her geçen gün daha da güçleniyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu olarak, aziz milletimizin desteğiyle bu zor günleri geride bırakacağız” dedi.

“FİLİSTİN’DEKİ ACIYI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Başkan Akpınar, mesajında Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinerek, “Bayramlar, barış ve huzurun simgesidir. Ancak ne yazık ki bu bayrama, Filistin’de yaşanan zulmün gölgesi düşmüştür. Gazze’de masum insanların hayatını kaybetmesine, çocukların ve ailelerin büyük acılar çekmesine yüreğimiz dayanmıyor. Dualarımız, mazlumların yanında olmaya ve adaletin bir an önce tecelli etmesine yöneliktir” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMIN GETİRDİĞİ HUZUR VE BEREKETİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliği pekiştiren özel günlerden biri olduğunu belirten Başkan Akpınar, “Bu bayram, sevdiklerimizle bir araya gelip dayanışmayı güçlendirdiğimiz, yardımlaşmanın ve paylaşmanın bereketini hissettiğimiz bir zaman dilimidir. Depremin yaralarını sararken, birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin sofralarına bereket, yüreklerine huzur diliyorum” diyerek, Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı.