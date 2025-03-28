KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Yücel’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği tilavetin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, bayramların toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren özel zamanlar olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı boyunca manevi dünyamızı zenginleştirdik, ahlaki olarak olgunlaştık ve sonunda bayram sevincini hak ettik. Gerçek bayramı ise bu dünyadaki iyiliklerimizin karşılığını alacağımız ahirette yaşayacağız. Toplumumuzun bugünlere gelmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri, değerlerimize sahip çıkmamızdır. Bayramlar da bu değerlerin en önemlilerindendir.”

“İslam'ın amacı, insanı erdemli bir birey haline getirmek ve manevi anlamda disipline etmektir. Ramazan ise hem manevi hem de maddi anlamda bizlere bu disiplin bilincini kazandırır. Oruç tutarak, belirli yasaklara riayet ederek ve yapılan işleri düzgün bir şekilde yerine getirerek, hem ruhsal hem de bedensel bir arınma sürecinden geçeriz. Bu süreç, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatarak, erdemli bir yaşamın temellerini atmamıza yardımcı olur.”

“Üniversiteler sadece bilim üreten kurumlar değil, aynı zamanda ahlaki ve insani değerleri nesillere aktaran eğitim yuvalarıdır. Bayram sonrasında, daha dinamik bir şekilde ülkemizin ve insanlığın ihtiyacı olan erdemli bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ise bayramların toplumsal kardeşlik ve dayanışma ruhu olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlar, dostlukların perçinleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve kardeşliğin en üst seviyeye ulaştığı zamanlardır. Rahmet ve mağfiret mevsimi olan bir Ramazan’ı daha geride bıraktık. Rabbim bizleri daha nice Ramazanlara ve bayramlara ulaştırsın. Tüm KSÜ ailesinin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından geleneksel bayramlaşma merasimine geçildi. Rektör Yasım, KSÜ yönetimi, akademik ve idari personelle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlik, katılımcıların bayramın ruhunu birlikte paylaşmasının ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.