Proje, bakanlık tarafından desteklenmeye hak kazanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maraşgücü Spor Kulübü arasında sözleşme imzalandı.

Proje, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki devlet liselerinde uygulanacak olup, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü ile resmiyet kazandı. Proje çerçevesinde, ilçedeki liselere branşlara göre spor malzemeleri dağıtılarak gençlerin spor yapma imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Proje, depremden doğrudan etkilenen gençlerin spor yoluyla sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak güçlenmelerini sağlamayı amaçlıyor. Sosyal izolasyon yaşayan ve motivasyon kaybı hisseden lise öğrencilerinin, düzenlenecek sportif faaliyetler aracılığıyla aktif yaşam tarzı benimsemeleri, özgüven kazanmaları ve yaşadıkları travmalarla başa çıkabilmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında, Onikişubat ilçesindeki tüm liselerde futbol, basketbol, voleybol, badminton ve bocce olmak üzere 5 farklı branşta faaliyetler düzenlenecek. Her branş için 8 okul belirlenerek, öğrencilerin bu alanlarda spor yapmaları teşvik edilecek. Ayrıca okullar arası turnuvalar ile öğrenciler arasında rekabet ve iş birliği ortamı oluşturulacak.

Okulların fiziki yapısı ve mevcut altyapısı göz önünde bulundurularak spor faaliyetleri planlanacak. İlgili branşlara uygun spor malzemeleri ve ekipmanlar temin edilecek. Okulların spor salonları ve sahaları etkin kullanılarak, öğrencilere spor yapabilecekleri elverişli alanlar sağlanacak.

Sporun, disiplin, takım çalışması ve sorumluluk gibi becerileri geliştirmedeki rolü sayesinde, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor. Aynı zamanda spor, bir terapi aracı olarak kullanılarak gençlerin afet sonrası yaşadıkları psikolojik sorunlarla baş etmelerine destek olacak.

Bu anlamlı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın afetlerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlara katılımını artırma hedefleriyle birebir örtüşmektedir. Proje ile gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları, olumsuz alışkanlıklardan uzak durmaları ve topluma aktif bireyler olarak kazandırılmaları hedefleniyor.