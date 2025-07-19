Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve tutuklu yargılanan Başkan Çalık’a ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun aldığı karar, avukatları ve kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Avukatlar, kararın hastanın tedavi sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“Sayın Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu göz önünde bulundurulmalı ve tedavi süreci önceliklendirilmelidir. Daha önce yapılan tetkiklerin tekrar istenmesi, hastanın sağlığını riske atan ve insan onuruna aykırı bir uygulamadır. Sağlık hakkının korunması, hukukun temel taşlarından biridir. Bu hakkın engellenmesi, hukuki bir hata olmanın ötesinde, etik bir sorundur.

Yetkilileri bu karardan vazgeçmeye ve tedavi sürecinin kesintisiz devam etmesini sağlamaya davet ediyorum.”



Ünal Ateş, adaletin yalnızca hukuki süreç değil, aynı zamanda vicdan ve insan haklarıyla birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.