Kahramanmaraş’ta depremin ardından başlatılan yeniden inşa süreci tüm hızıyla sürerken, Dulkadiroğlu Güneşevler Mahallesi’nde TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama daha kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali MükerremÜnlüer ile birlikte, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen incelemeye; Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin de eşlik etti. Heyet, proje alanında teknik ekiplerden bilgi aldı, saha koşullarını yerinde gözlemledi. TOKİ ve Emlak Konut’un koordinasyonunda yürütülen projede; zemin etütlerinden altyapıya, mimari tasarımdan sosyal donatılara kadar pek çok unsur titizlikle ele alınıyor.

“Şehrin Yeniden İnşası Kararlı Bir Şekilde İlerliyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Güneşevler Mahallesi’nde yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizi yeniden ayağa kaldırma sürecinde yerinde dönüşüm projeleri en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bugün Sayın Valimiz, kaymakamımız, jandarma komutanımız ve çevre şehircilik il müdürümüzle birlikte sahadaydık. Güneşevler Mahallesi’nde TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen çalışmalar planlı bir şekilde devam ediyor. Burada da hedefimiz; vatandaşlarımızın yeni ve güvenli konutlarına hızla kavuşmalarını sağlamak. Allah’ın izniyle Kahramanmaraş’ımızı daha dirençli ve modern bir şehir olarak hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.