Başkan Fırat Görgel öncülüğünde özel gereksinimli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde işitme engelli vatandaşlara yönelik “Acı ve Tatlı Hayat” adlı sessiz sinema film gösterimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali MükerremÜnlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve STK temsilcileri de sessiz sinema gösterisini takip etti.

“Aynı Dili Konuşuyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle bu özel programda işitme engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bu özel hafta, işitme engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, onların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için bir fırsat. Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Aynı Dili Konuşuyoruz’ mottosuyla başlattığımız bu farkındalık programında, işitme engelli kardeşlerimizle aynı dili konuşmanın, onları anlamanın ve birlikte yaşadığımız bu şehri herkes için daha erişilebilir hale getirmenin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli yardım ve desteklerle işitme engelli vatandaşlarımızıngünlük yaşamlarındaki zorlukları en aza indirmeye çalışıyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Aynı Dili Konuşarak, Birlikte Daha Güçlüyüz”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “İşitme engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için hep birlikte çalışmalıyız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, her bir vatandaşımızın eşit fırsatlara sahip olduğu bir Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz.Bu anlamlı haftada, farkındalık çalışmalarına katkıda bulunan başta paydaşımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, işitme engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Aynı dili konuşarak, birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.