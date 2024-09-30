Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde (KİÜ) 2024-2025 akademik yılı 30 Eylül Pazartesi günü başladı. KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, eğitim-öğretimin ilk gününde Karacasu Kampüsü’ndeki derslikleri gezerek öğrencilerle buluştu.

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ile Genel Sekreter FeratKarataşlı’nın da eşlik ettiği ziyarette, öğrencilerle sohbet eden Rektör Bakan, üniversite hakkında bilgiler verdi. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Sevgili öğrencilerim, evlatlarım öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Yeni bir akademik yıla başlıyoruz. Bildiğiniz gibi ülke tarihimizin en büyük afetinin ardından, bu yıl yeniden yüz yüze eğitime geçiyoruz. İnanın sizleri burada görmekten, sizlerle bir arada olmaktan öylesine mutluyuz ki, bu duygunun tarifi yok. Tabi biliyoruz, kampüsümüzün bazı eksik yönleri var. Bunların farkındayız ve giderebilmek için de elimizden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. İnanın birçok meşakkatle karşılaştık. Fakat bunlara rağmen sizlerin eğitim alabileceği bu ortamı hazırladık, dersliklerimizi, laboratuvarlarımızı inşa ettik ve yeni eğitim-öğretim yılına hazır ettik. Bir kez daha aramıza, ailemize hoş geldiniz.”

Öğrencilere başarı dileklerini de ileten Rektör Bakan, öğrencilerin karşılaşabilecekleri her türlü zorlukta yanlarında olduklarını belirterek, “Gerek akademik, gerek idari personelimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilir, tüm taleplerinizi gönül rahatlığı ile iletebilirsiniz. Bizler de üniversite yönetimi olarak bu talepleri karşılayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Öğrencilere Çorba İkramı

Öte yandan, Karacasu Kampüsü içerisinde eğitim-öğretime başlayan tüm öğrencilere çorba ikramında bulunuldu. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan stantta hazırlanılan çorbalar sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrencilere ikram edildi.