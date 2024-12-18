Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Menzelet Mesire Alanı’nda düzenlenen “Üniak Üniversiteliler Buluşması” programında gençlerle bir araya geldi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da katıldı. Öğrencilerin şehirle ilgili görüşlerini dikkatle dinleyen Görgel, öneri ve beklentilerini not aldı. Programda sıcak bir sohbet ortamı oluşurken gençler, Başkan Görgel’e samimi ilgisi için teşekkür etti.

Görgel: “Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli”

Programda, Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek projelerden bahseden BaşkanFırat Görgel, gençlerin eğitim, sosyal yaşam ve kariyer hedeflerini desteklemek adına yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Görgel, “Gençlerimiz bizim için her zaman öncelikli bir yere sahip. Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için hayata geçirdiğimiz projelerde gençlerimizintaleplerine de öncelik veriyoruz. Şehrimizi, gençlerimizle birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi. Program sonunda Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, gençlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.