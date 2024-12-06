Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki sorunları, talepleri ve yatırımları ele aldı. Kılılı Düğün Salonu’nda düzenlenen buluşmaya; KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Mehmet Ali Şen ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı. Başkan Fırat Görgel, toplantıda Türkoğlu’nun mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek bölgenin ihtiyaçlarını ve öncelikli sorunlarını değerlendirdi. Görgel, Türkoğlu’nda 7 ay içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri muhtarlarla paylaştı. Ulaşımdan altyapıya, üstyapı projelerinden çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Görgel, ilçenin kalkınmasına yönelik yeni projelerin de müjdesini verdi.

Daha Güçlü Altyapı, Daha Güçlü Türkoğlu

Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz Nisan ayından bugüne 7 aylık süre geçti. Türkoğlu’nda alt ve üstyapı yatırımlarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 7 ayda Türkoğlu’na kazandırdığımız yatırımların toplam tutarı 300 Milyon TL. Bu süre zarfında ilçemize 32 kilometre içmesuyu hattı, 8 içmesuyu deposu ve 23 sondaj kuyusu kazandırdık. İlçe merkezinde içmesuyu şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 132 Milyon TL’lik yatırımla 125 kilometre içmesuyu hattı ve 4 adet içmesuyu deposu İLBANK tarafından yenilendi. Şebeke yenileme çalışmasının ardından büyük bir kısmı tamamlanan abone bağlantısı işlerinde son aşamadayız. Bu çalışmamızın da yatırım bedeli 18 Milyon TL. 2025 yılında altyapı çalışmalarımız hızla sürecek. Türkoğlu – Kılılı kanalizasyon kolektör hattının bağlantısını İLBANK iş birliğiyle gerçekleştireceğiz inşallah. 80 Milyon TL’lik yatırımla bu projemizi de Türkoğlu’na kazandıracağız” cümlelerini kaydetti.

Yenilenen Yollarla Daha Ulaşılabilir Türkoğlu

Daha ulaşılabilir Türkoğlu için ilçe genelinde yol yatırımların artarak sürdüğünü belirten Başkan Görgel, “İlçemizin en önemli arterlerinden Mahir Ünal Caddemizin asfaltını 10 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Yine TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Acil Durum Hastanesi’ne ulaşım sağlayan yolumuzu tamamlamak üzereyiz. Bağlar Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde 15 Milyonluk yatırımla sıcak asfalt çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. TOKİ – Kılılı yolunu 20 Milyonluk yatırımla yenileyeceğiz. İlçe genelinde 35 Milyon TL’lik yatırımla yollarımızın tamiratını gerçekleştirdik. 2025 yılında ise Türkoğlu’nda 40 Milyon TL’nin üzerinde yol yatırımı yapacağız. Depremde hasar gören Türkoğlu Şerife Tansel Taziye Evi ve Kur’an Kursu’nun tadilatına başladık. İnşallah Ocak ayında hizmete alacağız. Sosyal yardım noktasında da 7 ayda Türkoğlu’nda 6 Milyon TL’yi aşan bir desteğimiz oldu. Sosyal desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bir Dizi Ziyaret ve İstişareler Gerçekleştirildi

Muhtarlarla yapılan toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca’yı makamlarında ziyaret etti. Görüşmelerde, ilçenin genel durumu, devam eden projeler ve iş birliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Heyet ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahir Ünal Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Son olarak İstiklal Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu ve AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden heyet, ilçedeki eğitim faaliyetleri ve parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.