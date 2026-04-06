Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde rahatsızlanan Temizkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi sevenleri ve meslektaşları büyük üzüntüyle karşıladı.

Yusuf Temizkan, uzun yıllar boyunca Kahramanmaraş ziraat sektörüne ve tarım camiasına hizmet etmiş, özellikle Sulama Birliği Başkanlığı döneminde bölgedeki sulama faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmuştu. Aynı zamanda siyasi kimliğiyle de tanınan Temizkan, 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Onikişubat Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Merhumun cenazesi yarın Abdulhamithan Camiinde Öğle Namazını Müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Kapıçam Şehir Mezarlığında defnedilecek.

Aile taziyeleri KMBB Mehmet Tanrıverdi Taziyeevi (Üst Kat)’ında kabul edecek.

Bizde, Yusuf Temizkan’a Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.