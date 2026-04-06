Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, UNESCO’nun Türkiye’deki ilk ve tek Edebiyat Şehri’nde kültür ve sanat faaliyetlerini şehir merkeziyle sınırlı tutmayarak ilçelere de yaymayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler, vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunarken, toplumsal değerlerin güçlendirilmesine de önemli bir zemin hazırlıyor.Bu doğrultuda Andırın’da gerçekleştirilen anlamlı programlardan biri de Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’nda düzenlenen söyleşi oldu.

Programa konuşmacı olarak katılan eğitimci – yazar Zekeriya Efiloğlu, “Aile İçi İletişim ve Manevi Bağların Güçlendirilmesi” başlığı altında önemli değerlendirmelerde bulundu.Yoğun katılımla gerçekleşen programda Efiloğlu; ailenin toplumun temel taşı olduğu gerçeğinden hareketle, değerlerin korunması, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir toplumun inşasında aile yapısının kritik rolüne dikkat çekti. Özellikle modern yaşamın getirdiği bireyselleşme eğilimlerine karşı, aile bağlarının korunmasının ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Aile – Toplum İlişkisi Farklı Perspektiften Ele Alındı

Söyleşi boyunca aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar, somut örnekler üzerinden katılımcılara aktarıldı. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde doğru iletişim yöntemlerinin nasıl kurulabileceği, empati, sabır ve anlayışın aile içindeki yeri gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, aile bireyleri arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik pratik önerilerle önemli kazanımlar elde etti.Programda ayrıca toplumsal dayanışmanın yeniden inşasında aile kurumunun taşıdığı değerler üzerinde duruldu. Sevgi, saygı ve karşılıklı anlayışın sadece aile içi huzuru değil, toplumsal barışı da doğrudan etkilediği ifade edildi.Andırınlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, interaktif yapısıyla da dikkat çekti. Katılımcılar, merak ettikleri soruları doğrudan yönelterek konuya aktif şekilde dahil olurken, farklı bakış açılarıyla zenginleşen program verimli bir şekilde tamamlandı.

“Güçlü Aile Bağı, Toplumsal Huzura Atılmış Bir Adımdır”

Programda konuşan Zekeriya Efiloğlu, “Bugün burada, hayatımızın en temel yapı taşı olan aile üzerine konuşmak üzere bir araya geldik. Aile, sadece bireylerin bir arada yaşadığı bir kurum değil; aynı zamanda değerlerin aktarıldığı, sevginin öğrenildiği ve kişiliğin şekillendiği en önemli mekteptir.Günümüzde iletişim imkânları artmasına rağmen, ne yazık ki aile içi iletişimin zayıfladığına şahit olabiliyoruz. Oysa güçlü bir aile yapısının temeli; sevgi, saygı, anlayış ve sağlıklı iletişimdir. Özellikle ebeveyn ile çocuk arasındaki bağın kuvvetli olması hem bireyin gelişimi hem de toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.Unutmamalıyız ki; güçlü aile, güçlü toplum demektir. Aile içinde kurduğumuz her sağlıklı bağ, aslında toplumsal huzura atılmış bir adımdır” dedi.