Başkan Görgel, “Bu topraklarda yazılan destan, sadece bir şehrin kurtuluşunu değil, bir milletin yeniden dirilişini simgelemektedir. İmanla, inançla ve sarsılmaz bir iradeyle verilen mücadele; bugün adımızın başındaki ‘Kahraman’ unvanıyla ve göğsümüzde taşıdığımız kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile taçlanmıştır. İstiklal Madalyası’nın Kahramanmaraş’ımıza verilişinin 101. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği eşsiz direnişle Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesine öncülük eden ve ilham olan Kahramanmaraş’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 101’inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına Çelenk Bırakıldı

Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali MükerremÜnlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören programı devam etti.

Şanlı Bayrağımıza Takılan Madalya Göndere Çekildi

Kutlamaların en anlamlı anlarından biri, Kahramanmaraş’a tevdi edilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nın şanlı Türk Bayrağı’na takılması oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı an, törene katılanlar tarafından büyük bir gururla takip edildi.

101’inci Yıla Özel Gazete Dağıtıldı

Program kapsamında, İstiklal Madalyası’nın 101’inci yılına özel hazırlanan “İstiklal Madalyası Gazetesi” de vatandaşlara dağıtıldı. Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesine ışık tutan içeriklerle geçmişe yolculuk yapma imkânı buldu.

Kardeş Şehir Trabzon’dan Anlamlı Katılım

Kahramanmaraş’ın kardeş şehri Trabzon’dan gelen misafirler de programa katılarak bu anlamlı günde şehri yalnız bırakmadı. Trabzon Şalpazarı’ndan gelen vatandaşlar, İstiklal Madalyası’nın yıl dönümü coşkusunu Kahramanmaraşlılarla birlikte yaşadı.

“Bu Madalya Bir Millete Verilmiştir”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın istiklal mücadelesindeki rolüne dikkat çekerek, İstiklal Madalyası’nın sadece bir nişan değil, bir milletin direniş ruhunun simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Görgel konuşmasında, “Kahraman şehrimizin şeref nişanesi olan İstiklal Madalyası’nın verilişinin 101’inci yıl dönümünde tarihin bizlere yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle bir aradayız. Bu topraklarda yazılan destan, sadece bir şehrin kurtuluşunu değil, bir milletin yeniden dirilişini simgelemektedir. İmanla, inançla ve sarsılmaz bir iradeyle verilen mücadele; bugün adımızın başındaki ‘Kahraman’ unvanıyla ve göğsümüzde taşıdığımız kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile taçlanmıştır” ifadelerini kullandı. Milli Mücadele’de önemli rol oynayan kahramanları da anan Görgel, “Sütçü İmam’ın yaktığı kıvılcım, Arslan Bey’in dirayetli liderliğiyle büyümüş, Ali Sezai Efendi’nin manevi rehberliğiyle milletimizin yüreğinde sönmez bir meşaleye dönüşmüştür. 5 Nisan 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehrimize verilen bu madalya; topyekün direnişin, eşsiz kahramanlığın ve birlik ruhunun tescilidir. Bu madalya bir kişiye değil, bir millete verilmiştir” dedi.

“Aynı Ruh, Aynı Kararlılık Devam Ediyor”

Başkan Görgel, “Aradan geçen bir asra rağmen bu toprakların mayasında aynı ruh, aynı kararlılık yaşamaktadır. Yakın zamanda yaşadığımız büyük afet, bizlere bir kez daha göstermiştir ki Kahramanmaraş; zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen, yaralarını birlikte saran ve küllerinden yeniden doğmayı başaran bir şehirdir. Depremin ardından ortaya koyduğumuz dayanışma, 101 yıl önce verilen mücadelenin günümüzdeki tezahürüdür” diye konuştu. Şehrin yeniden inşa sürecine de dikkat çeken Başkan Fırat Görgel, “O gün vatanı savunan irade neyse, bugün şehrini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışan millet iradesi de aynıdır. Her bir hemşehrimiz bu büyük sürecin bir neferi olmuş, tıpkı ecdadımız gibi sorumluluk almıştır. Bizlere düşen en büyük görev; bu aziz mirasa sahip çıkmak, birliğimizi ve kardeşliğimizi diri tutarak şehrimizi daha ileriye taşımaktır. Bu vesileyle kahraman ecdadımızı, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bugün kardeş şehrimiz Trabzon Şalpazarı’ndan gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. İstiklal Madalyası’nın Kahramanmaraş’ımıza verilişinin 101. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.