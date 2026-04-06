Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş’a ‘Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’ verilişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Kahramanmaraş’ın, Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’nin kaderini tayin eden şehirlerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin adını 106 yıl önce Kahramanmaraş’a kırmızı şeritli istiklal madalyası verilmesine sebep olan kahramanlık destanından aldığını söyledi.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Maraş’ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur”

Vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm Maraşlı şehit ve gazilerimizin 106 yıl önceki İstiklal mücadelesindeki emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Ecdadımızın destansı direnişi, dün olduğu gibi bugün ve yarın da göğsümüzde gururla taşıyacağımız kutlu bir armağanı şehrimize miras bırakmıştır. O dönemde Maraş’ın, Kurtuluş Savaşı’nda şehir halkı ile birlikte topyekûn direniş göstermesi ve çevre vilayetlerinin de yardımına koşması büyük takdir toplamış ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nden Maraş’a bir yazı gönderilerek Milli Mücadeleye katılanların listesi istenmiştir. Şehrimizin o dönemdeki ileri gelen yöneticileri toplanıp, bir durum tespiti yapmıştır. Sonucunda ise Ankara’ya, “Maraş’ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur” cevabı verilmiştir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan TBMM’de, İstiklal Madalyası’nın Maraş’ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararlaştırılmıştır. Maraş ve halkı, bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Maraş şehri yine Milli Mücadeledeki fedakârlığından ötürü 28 yıl sonra TBMM tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde de ‘Kahramanlık’ payesiyle de ödüllendirilmiştir.

“Büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz”

Şehrimize İstiklal Madalyası verilişinin yıl dönümü vesilesiyle belirtmek isterim ki, belediyemizin ismi olan Onikişubat, 106 yıl önce bu topraklarda yazılan kahramanlık destanından bize kalan bir gururun adıdır. Böyle kutlu bir anlayışla bu kahramanlığın adını taşıdığımız Onikişubat Belediyesi olarak, ecdadımızın torunlarına hizmet etmenin yanında, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak ve yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Kahramanmaraş’ımızın gurur günlerinden bir tanesi olan 5 Nisan İstiklal Madalyası verilişinin yıl dönümünü tekrar kutluyor, tüm hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”