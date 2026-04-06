Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci kapsamında modern şehircilik anlayışıyla şekillenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir merkezinde yapımı süren kentsel tasarım alanlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde Başkan Görgel’e ilgili kurum temsilcileri eşlik ederken, projelerin hem teknik hem de sosyal boyutları konusunda bilgiler verildi. İncelemeler sırasında özellikle konut alanları, ticari yapılar ve sosyal donatıların entegrasyonu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

“Bütüncül Şehircilik Anlayışını Hayata Geçiriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş’ımızın yeniden inşa ve ihya sürecini sadece bir toparlanma olarak görmüyoruz. Şehir merkezimizde hayata geçirdiğimiz kentsel tasarım projelerini yakından takip ediyor, her aşamasını titizlikle değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarına kavuşması en öncelikli hedefimiz. İnşa edilen konutlarımızın yanı sıra iş yerleri ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte bütüncül bir şehircilik anlayışını hayata geçiriyoruz. Yaşamın yeniden canlandığı, sosyal hayatın güçlendiği, estetik ve fonksiyonelliğin bir arada olduğu yeni yaşam alanları oluşturarak ‘Yeni Kahramanmaraş’ın inşasını kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Sahada yürütülen tüm çalışmaları yerinde inceleyerek süreci birebir takip ediyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan bir yaklaşımla, şehrimizi daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe taşımakta kararlıyız. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.