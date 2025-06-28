Dulkadiroğlu Pınarbaşı mevkiinde yürütülen altyapı yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Görgel, “Türkiye’nin en büyük şantiyesi şu anda Kahramanmaraş’ta kurulmuş durumda. Ekiplerimiz 11 ilçemizde toplam 136 noktada aktif şekilde sahada çalışıyor. Şehir genelinde toplamda 2 bin 350 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Ayrıca 5 yeni içmesuyu ve atıksu arıtma tesisi ile 65 içmesuyu deposunun yapımı ve rehabilitasyon süreci devam ediyor. Hedefimiz, 2026 yılı sonuna kadar bu dev yatırımları tamamlayarak şehrimizin altyapı sorununu kökten çözmek” dedi.

Yeni şebeke hatlarının imalatı, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri ile içmesuyu depolarının inşası, şehrin altyapı geleceğini güvence altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan biri de Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkii Gazipaşa Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

“Tüm Ekiplerimizle Sahadayız”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde kapsamlı bir altyapı hamlesi başlatıldığını vurgulayarak, “Bu sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Bu noktada şehrimize sağladığı destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

20 Milyarlık Altyapı Seferberliği

Altyapı yatırımlarının maliyetinin 20 Milyar TL’yi aştığını belirten Başkan Görgel, “Türkiye’nin en büyük şantiyesi şu anda Kahramanmaraş’ta kurulmuş durumda. Ekiplerimiz 11 ilçemizde toplam 136 noktada aktif şekilde sahada çalışıyor. Şehir genelinde toplamda 2 bin 350 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Ayrıca 5 yeni içmesuyu ve atıksu arıtma tesisi ile 65 içmesuyu deposunun yapımı ve rehabilitasyon süreci devam ediyor. Şu an itibariyle genel ilerleme oranımız %30 civarında. Hedefimiz, 2026 yılı sonuna kadar bu dev yatırımları tamamlayarak şehrimizin altyapı sorununu kökten çözmek” ifadelerini kullandı.

Şehrin 100 Yıllık Geleceğine Yatırım

Başkan Görgel, altyapı çalışmalarının belediyeler açısından en zorlu yatırım alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın yaşam konforunu doğrudan etkileyen bir süreç yürütüyoruz. Ancak tek derdimiz şehrimizin ve hemşehrilerimizin geleceği. Bugün yapılan bu çalışmalar, Kahramanmaraş’ın 100 yıllık altyapı geleceğine hizmet edecek. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Elbette zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Ancak ekiplerimiz bu sorunları en aza indirmek için sürekli sahada” şeklinde konuştu.

En Uygun Su Tarifesine Sahip Üçüncü Şehir; Kahramanmaraş

Ayrıca su tarifelerine dair açıklamalarda da bulunan Başkan Görgel, “Tüm bu yatırımlara rağmen, 30 büyükşehir arasında vatandaşlara suyu en uygun fiyatla ulaştıran üçüncü şehir konumundayız. Su fiyatlarını makul seviyede tutmak için ciddi bir sübvansiyon uyguluyoruz ve vatandaşımıza ekonomik koşullarda hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.