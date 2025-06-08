Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, DulkadiroğluYenikent Mahallesi’nde bulunan Sema Dokumacı Camii’nde bayram namazını eda etti. Namazın ardından cami avlusunda toplanan vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Başkan Görgel, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Bayram buluşmasına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı. Bölge sakinleriyle yakından ilgilenen heyet, vatandaşların bayramlarını kutladı. Başkan Görgel, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma programında çocuklarla da özel olarak ilgilendi.

“Bayramın Manevi İklimini Birlikte Soluyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kurban Bayramı, bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi pekiştiren çok özel ve müstesna günlerden biri. Yenikent Mahallesi’nde vatandaşlarımızla bayram namazında bir araya gelerek bu manevi iklimi hep birlikte soluduk. Bayramın en güzel yönlerinden biri, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu tablolara tanıklık etmektir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.