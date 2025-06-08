Söz konusu kültür varlığı, uzman ekiplerce titizlikle belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel faktörlerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek geçici olarak güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir kaplama malzemesi dökülmemiştir.

Tespit edilen mozaikle ilgili olarak tescil süreci başlatılmış ve durum ivedilikle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Kurulun yapacağı değerlendirme doğrultusunda, gerekli koruma ve işlem süreçleri vakit kaybetmeden yürütülecektir.

Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yürütülen çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Germenicia Mozaik Müzesi’ni şehrimize kazandırmak amacıyla da çalışmalarımız devam etmektedir.