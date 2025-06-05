“Kurban ne ettir ne tatildir” diyen Şahiner Hoca, bu ibadetin sadece bir hayvan kesimiyle sınırlı olmadığını, aksine Hz. İbrahim’in teslimiyetiyle Hz. İsmail’in sadakatini içinde barındıran bir kulluk göstergesi olduğunu belirtti.

Bayramların, toplumsal birlik ve kardeşlik ruhunun yeniden canlandığı özel zamanlar olduğunu dile getiren Şahiner Hoca, “Her şeyden önce bilinmelidir ki, bayramlar sevinç ve huzur günleridir. Önce kendi nefsimizden başlayarak saygı, sevgi, adalet ve merhameti yaymalı; kırgınlıkları gidermeli; yetim, öksüz ve kimsesiz gönüllere dokunmalı; yoksulları gözetmeli; kardeşlik bağlarımızı yeniden kuvvetlendirmeliyiz.” dedi.

Kurban ibadetinin esas hikmetine de dikkat çeken Şahiner Hoca, “Asıl amaç; kurban etini paylaşarak ihtiyaç sahiplerini sevindirmek, nimetlerimizi bölüşerek aramızdaki kardeşliği pekiştirmektir. Bu yönüyle kurban, sadece bir ibadet değil; aynı zamanda sosyal adaletin ve insani dayanışmanın simgesidir.” ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Şahiner Hoca, “Başta ülkemiz olmak üzere, Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanında zulüm altında olan kardeşlerimizin özgürlüğüne vesile olmasını; Kurban Bayramı’nın insanlığa barış, huzur ve rahmet getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” diyerek dualarını paylaştı.