“Bayramlar; yardımlaşmanın, paylaşmanın, sevgi ve hoşgörünün hayat bulduğu özel günlerdir. Kurban Bayramı, milletçe birbirimize daha çok kenetlendiğimiz, gönül köprülerinin kurulduğu müstesna zamanlardan biridir. İhtiyaç sahiplerinin gözetildiği, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda, herkesin kalbinde bir iyilik yankılanır. Olanın olmayana destek verdiği bu manevi atmosferde paylaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.”

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”