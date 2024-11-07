Bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in de yer aldığı ziyarette; deprem bölgesi şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

“Destekleri İçin Cumhurbaşkanı Yardımcımıza Şükranlarımızı Sunuyoruz”

Kabulleri ve Kahramanmaraş’a gösterdiği ilgi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerini sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Gaziantep, Hatay ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile şehirlerimizi ayağa kaldırmak için yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk, arzlarımızı ilettik. Nazik kabulleri, şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.