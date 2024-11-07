Şehirdeki özel gereksinimli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumla entegrasyonlarını güçlendirmek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde paydaş kurumların da katılımıyla “Engelli Destek Birimleri İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Şehrin yeni gözde mekânlarından Çamlıca Restoran’da düzenlenen toplantıda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek özel gereksinimli vatandaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran ve paydaş kurum temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, şehrin daha erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar, engelli bireylerin ihtiyaçları ve kamusal alanda karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Hedef: Daha Kapsayıcı Bir Şehir

Katılımcılar, özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlamak adına atılacak adımları tartışarak, bu kişilerin toplumdaki yerlerini güçlendirmek ve karşılaştıkları engelleri azaltmak için ortak çözüm yolları aradı. Çeşitli eğitimler, toplumsal farkındalığı artırıcı projeler ve fiziki düzenlemelerle daha kapsayıcı bir şehir yapısının nasıl inşa edilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Önemli Adımlar Atıyoruz

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, özellikle de özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın, şehrimizin her alanında bağımsızca hareket edebilmeleri, eğitim, iş ve sosyal hayat gibi önemli alanlarda aktif rol almaları bizim en büyük önceliğimizdir. Bu bağlamda paydaşlarımızın da katkılarıyla, ulaşılabilirlik standartlarının yükseltilmesi, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve toplumda farkındalık yaratılması adına önemli adımlar atıyoruz” cümlelerini kaydetti.

Daha Erişilebilir Kahramanmaraş İçin

Kaya, konuşmasının devamında, “Hep birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle Kahramanmaraş'ı daha yaşanabilir, daha erişilebilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yolculukta her bir paydaşımızın desteğine, enerjisine ve katkısına ihtiyacımız var. Hep birlikte, engelsiz bir Kahramanmaraş’ı inşa etmek için çalışacağımıza olan inancımız tam. Destek veren herkese teşekkür ediyor, toplantının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.