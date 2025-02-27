Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre gelen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile birlikte, asrın felaketinde zarar gören tarihi yapıları ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın da katıldığı program kapsamında heyet, şehrin önemli tarihi eserlerinden olan Ulu Camii ve Taşhan’ın yanı sıra Saraçhane, İklime Hatun, Boğazkesen, Arasa, İsadivanlı, Beyazıtlı ve Şekerli camilerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemeler sırasında restorasyon süreçleri hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tarihi yapıların korunması ve yeniden ayağa kaldırılması noktasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

“Tarihi Yapılarımız Aslına Uygun Bir Şekilde Restore Ediliyor”

İncelemelere dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Asrın felaketinde tarihi yapılarımız da ciddi hasar aldı. Bunların restore edilerek tekrar hizmete sunulması için Bakanlıklarımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi gayret gösteriyoruz. Tarihi mirasımızı koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, bu süreçte tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür ki restorasyon projelerimiz hızla ilerliyor. Tarihi yapılarımız aslına uygun bir şekilde restore edilerek yeniden hizmete sunulacak inşallah. Böylece hem geçmişimizin izlerini gelecek nesillere taşıyacak hem de bu önemli eserleri tekrar ibadete ve ziyaretçilere açmış olacağız” cümlelerini kaydetti.