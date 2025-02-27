Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir iftar programı düzenliyor.

Bu kapsamda, Emlak Konut’un katkılarıyla Milli İrade Meydanı ve Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde kurulan çadırlarda günlük 20 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

Ramazan Etkinlikleri İlçelerde de Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri yalnızca şehir merkezindeki iftar organizasyonuyla sınırlı kalmayacak. İlçelerde de vatandaşların bir araya gelmesini sağlamak amacıyla iftar yemekleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 3 Mart Pazartesi Andırın, 5 Mart Çarşamba Pazarcık, 6 Mart Perşembe Nurhak, 7 Mart Cuma Çağlayancerit, 9 Mart Pazar Türkoğlu, 11 Mart Salı Afşin, 13 Mart Perşembe Göksun, 16 Mart Pazar Elbistan, 24 Mart Pazartesi Ekinözü, 26 Mart Çarşamba Dulkadiroğlu ve 27 Mart Perşembe günü Onikişubat’ta iftar yemeğinin yanı sıra geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterileri ile ilahi dinletileri de vatandaşlarla buluşacak.

İlçelerde düzenlenecek etkinliklerde, vatandaşlar bir araya gelerek hem oruçlarını açacak hem de Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşayacak.

Tüm Vatandaşlar Ramazan Etkinliklerine Davet Ediliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırmak ve Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde paylaşım ve birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, tüm Kahramanmaraş halkını iftar sofralarına ve etkinliklere davet ediyor.