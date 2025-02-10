Şehrin çeşitli noktalarında sık sık gençlerle bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şimdi de Göksun Arslanbey Millet Konağı’nda düzenlenen “Mahalle Bizim, Gençlik Bizim” programında gençlerle buluşarak onların talep ve önerilerini dinledi. Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da katıldı.

“Gençler Bizim Geleceğimiz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gençleri toplumun geleceği olarak gördüklerini belirten Başkan Görgel, bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve yenilerini planladıklarını ifade etti. Görgel, “Toplumumuzun tüm kesimleri gibi gençlerimizi de çok önemsiyoruz. Onların kendilerini geliştirebilecekleri, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri alanları artırıyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısını artırıyor ve daha nitelikli hale getiriyoruz. İlçelerimize ve şehir merkezimize yeni kütüphaneler kazandırıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’a Spor Vadisi Geliyor

Gençler arasında sporun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Görgel, şehre büyük bir spor vadisi kazandırılacağını belirtti. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş’a 100’e yakın yeni halı saha ve basketbol potası inşa edileceğini belirten Görgel, sporun gençler arasında daha ulaşılabilir olmasını sağlayacaklarını vurguladı. Gençlerin fikir ve önerilerini büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş’ın gençlik yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.