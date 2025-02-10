Milli Mücadele yıllarında düşmana karşı verdiği onurlu direniş ve “Gönderdiğim davulların kasnağını altınla dolduracak olsanız bile yine de bir tek davul göndermem! Bu bir din bahsidir, din kardeşlerimin bağrına çomağımı vuramam!” sözleriyle hafızalara kazınan Abdal Halil Ağa’nın torunları, aynı bilinç ve ruhla bu kültürü yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin acısı nedeniyle 104 yıl aradan sonra ilk kez davullarını susturan Abdal Halil Ağa’nın torunları, bu yıl tekrar sahne alarak kültürel miraslarını yaşatma kararlılıklarını ortaya koydu.

“Kültürel Mirasımızı Yaşatma Kararlılığımızı Yineliyoruz”

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan davul zurna ekibi, yaşanan büyük felaketin acısına rağmen geleneklerini sürdürme azmiyle hareket ettiklerini belirtti. Açıklamada, “Geçtiğimiz yıl, yaşadığımız büyük felaketinin acısı sebebiyle 104 yıl sonra davullarımızı susturmuştuk. Deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu yıl, Abdal Halil Ağa’nın torunları olarak tokmağımızı yeniden kaldırıyor, asırlardır süregelen kültürel mirasımızı yaşatma kararlılığımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Davul, Direniş ve Bağımsızlığın Simgelerinden Biridir”

Açıklamaların devamında, “Davul, bizim için sadece bir çalgı değil; direniş ve bağımsızlığımızın simgelerinden biridir. Abdal Halil Ağa, 105 yıl önce düşmana, ‘Gönderdiğim davulların kasnağını altınla dolduracak olsanız bile yine de bir tek davul göndermem! Bu bir din bahsidir, din kardeşlerimin bağrına çomağımı vuramam!’ diyerek direniş göstermiştir. Bizler de Abdal Halil Ağa’nın torunları olarak, aynı bilinç ve inançla kültürümüzü sahiplenmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, şehrimizin kurtuluşunun 105. yıl dönümünde, geçmişimizin mirasını geleceğe taşımak adına davullarımızı yeniden çaldıracağız. Atalarımızın emaneti olan bu değerli kültürel mirası yaşatarak, gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Dedemiz Abdal Halil Ağa ve tüm şehitlerimize rahmet olsun. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 105. yılı kutlu olsun” cümleleri kaydedildi.