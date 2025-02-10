Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da, deprem sonrası en hızlı ve etkili adımları atan belediye başkanları, halk tarafından yüksek oranda takdir edildi.

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve 4.000 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen anket, Türkiye'nin en büyük felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depreminin ardından, özellikle afetin ağır izlerini taşıyan illerde belediye başkanlarının sergilediği başarıları gözler önüne serdi. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya gibi bölgelerde yapılan bu kamuoyu araştırması, bölge halkının gözünde en başarılı belediye başkanlarını belirledi.

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan, anketin sonuçlarını değerlendirirken, bölge halkının gösterdiği direncin ve belediye başkanlarının gayretlerinin altını çizdi.

Bozdoğan, "6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin ardından, yerel yönetimlerin en kritik görevleri üstlendiği, şehirlerin yeniden inşa edilmesi ve vatandaşlarımızın yaşamlarının normale dönmesi için büyük bir çaba sarf ettikleri bir döneme tanıklık ettik. Deprem sonrası, devletimizin güçlü iradesiyle desteklenen bu süreçte, belediye başkanlarımızın sahada gösterdiği etkinlik, yalnızca altyapı çalışmalarında değil, aynı zamanda halkla kurdukları güçlü iletişimde de kendisini gösterdi," dedi.

Bozdoğan, özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi illerde belediye başkanlarının, büyük tahribata uğrayan şehirlerde yeniden inşa çalışmalarının hızla başlamasında gösterdikleri başarıları vurguladı. "Bu illerimiz, depremin en büyük yıkımına uğrayan ve halkının en çok yardıma ihtiyaç duyduğu bölgeler oldu. Belediye başkanlarımız, devletin sunduğu imkanlarla, afetin yaralarını sarmaya yönelik tüm gücünü seferber etti. Deprem konutlarının hızla inşa edilmesi, altyapı çalışmalarının başlatılması ve halkla güçlü bir bağ kurulması, bu başkanlarımızın başarılarının temel taşlarıdır," şeklinde konuştu.

İsmail Bozdoğan, açıklamasında ayrıca şu noktalara dikkat çekti:

"Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar sadece hızla yapılan inşa faaliyetlerinden ibaret değil. Aynı zamanda psikolojik olarak zor zamanlar geçiren vatandaşlarımızın yanında olmak, onların güven duygusunu yeniden inşa etmek de büyük bir sorumluluk. Belediye başkanlarımız, bu sürecin her aşamasında halkla olan bağlarını güçlü tutarak, onları yalnız bırakmadılar. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerimizde yapılan konutların sayısının her geçen gün artması, bölgedeki insanların yeniden evlerine kavuşabilmesi adına atılan somut adımların en belirgin örneğidir. Bu süreç, devletin ve yerel yönetimlerin güçlü işbirliğinin, halkın güvenli bir geleceğe yönelmesinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koymuştur.”

Anket Sonuçları:

2024 seçimlerinin ardından deprem bölgelerinde en başarılı belediye başkanları, şu şekilde sıralandı:

Fırat Görgel (Kahramanmaraş - AK Parti) – 23.2%

Mehmet Öntürk (Hatay - AK Parti) – 17.5%

Abdurrahman Tutder (Adıyaman - CHP) – 13.8%

Sami Er (Malatya - AK Parti) – 10.0%

Fatma Şahin (Gaziantep - AK Parti) – 7.9%

Kasım Gürpınar (Şanlıurfa - Bağımsız) – 6.8%

Zeydan Karalar (Adana - CHP) – 6.1%

Şahin Şerifoğulları (Elazığ - AK Parti) – 5.1%

İbrahim Çenet (Osmaniye - MHP) – 4.0%