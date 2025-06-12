Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başarı Sizden, İlk Ödül Bizden” programında, bursluluk sınavında 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen anlamlı programa; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de katılım sağladı. Eğitimdeki başarının ödüllendirildiği bu buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Görgel, aileleri ve öğretmenleri de tebrik etti.

“Gençlerimizin Daima Yanındayız”

Programda yaptığı konuşmada,gençlere yönelik destek ve projeleri artırarak sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle her biri birbirinden değerli olan yavrularımızı ve kıymetli ailelerimizi tebrik ediyorum. Yavrularımıza emek veren değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte büyük bir başarıya imza attınız. Bu başarı yalnızca öğrencilerimizin değil, aynı zamanda ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm şehir olarak bizlerin ortak gururu. Bugün burada öğrencilerimizin başarısını kutlamak, yanlarında olduğumuzu göstermek için bir aradayız. Bu buluşma bizler için de büyük bir mutluluk vesilesi. İnşallah bu güzel evlatlarımız çok daha büyük başarılara imza atacak. Bizler de daima onların yanında olacak ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Şehrimiz ve ülkemizin geleceği olan yavrularımızın fiziki ortamları ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi noktasında üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz. İnşallah onlar için daha yaşanabilir, daha güçlü bir Kahramanmaraş oluşturacağız” cümlelerini kaydetti. Program sonunda öğrencilere çeşitli ödüller takdim edilirken, aileler de bu anlamlı organizasyon nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığına teşekkür etti. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.