Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti Göksun İlçe kongresine katıldı. Göksun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda AK Parti il ve ilçe teşkilat üyeleri de yer aldı.

“Aynı İnanç ve Kararlılıkla Gayretimizi Sürdürüyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “AK Parti; sadece bir siyasi parti değil, milletimizin umut ve hayallerine rehber olan, her bir vatandaşımızın gönlüne dokunan, hizmeti önceleyen büyük bir ailedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kahramanmaraş’ın her bir köşesine hizmet götürme gayreti içinde olduk. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, ülkemizin ve şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

6 Ayda 120 Milyonu Aşan Yatırımı Tamamladık

Göksun’da 6 ayda tamamlanana yatırımların 120 Milyon TL’yi aştığını belirten Başkan Görgel, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm ilçelerimizde yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 ayda Göksun’da 120 Milyon TL’yi aşan yol ve altyapı yatırımı tamamladık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göksun Otogarımızada güçlendirme çalışmalarımız sürüyor, inşallah yılbaşına kadar hizmete açacağız. Grup yollarımızı tek tek yeniliyoruz. Göksun Çayı üzerinde yeni bir köprünün inşasına başladık. İlçemizin çöp sorunun ortadan kaldıracak Entegre Katı Atık Tesisimizin yapımı sürüyor. Yine Göksun’a da hizmet edecek Asfalt Üretim Tesisimizin çalışmaları devam ediyor. Altyapı yenileme için de bakanlıklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. El birliğiyle Göksun’umuzu da ayağa kaldıracağız inşallah” dedi.

“Kongrelerimiz Hayırlı Olsun”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşmasını, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler hepimizin yüreğini yaktı. Kaybettiğimiz her bir can, hepimizin gönlünde derin bir iz bıraktı. Hükümetimiz, bakanlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte depremin yaralarını sarmak, vatandaşlarımızın yanında olmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Bu vesileyle, bugüne kadar ilçemize hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Göksun İlçe Başkanımız Furkan Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyor, kongremizin şehrimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadeleriyle noktaladı.