6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden inşası ve imarı için yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında geniş kapsamlı bir Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Valiliğinde gerçekleşen toplantıya;Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kaymakamlar ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Gündem: Yeni Kahramanmaraş’ın İnşası

Toplantıda, deprem sonrası Kahramanmaraş’ın imar ve inşa sürecinde atılan adımlar, mevcut durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı. Çalışmaların hızlandırılması, kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle altyapı yenileme, konut inşası ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması konularında detaylı planlamalar üzerinde duruldu.

Kahramanmaraş İçin Güçlü Koordinasyon

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler, şehrimizde derin yaralar açtı. Ancak bizler, bu zorlukların üstesinden gelmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Sayın Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantı, kurumlarımız arasında daha güçlü bir koordinasyon sağlama adına oldukça verimli geçti. Yeni Kahramanmaraş’ı inşa ederken, sadece fiziksel yapıların değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatın da yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin refahını artıracak projeleri hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.