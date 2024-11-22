Başkan Görgel, “Yeni stadyum projemizin artık son halini veriyoruz. Bu süre zarfında da şehrimizin profesyonel ligde mücadele eden iki takımı için yeni bir tesis inşa ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehirde sürdürülen spor yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yeni stadyum çalışmalarının devam ettiğini belirten Görgel, bu süre zarfında şehrin profesyonel ligde mücadele eden takımları için Merkez Spor Kompleksi içerisine yeni bir tesis kazandırılacağını belirtti. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile yatırım imzalarını attıklarını açıklayan Başkan Görgel, hızlı bir şekilde Merkez Spor Kompleksi içerisinde 4 bin kişilik tribünü, hakem ve sporcu odaları olan çim futbol sahasını şehre kazandıracaklarını ifade etti.

Stadyum Çalışmalarında Sona Gelindi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizdeki spor alanları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştirdik. Yeni stadyum projemizin artık son halini veriyoruz. Şuanda 3. Lig’de müsabaka oynayan iki takımımız var. Bu noktada takımlarımızın saha sorunun çözüme kavuşturmak için Merkez Spor Kompleksimiz içerisine yeni bir tesis inşa ediyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk ile imzaları attık. Hızlı bir şekilde takımlarımızı sahalarına kavuşturacağız” diye konuştu.

Profesyonel Takımlar İçin Yeni Tesis

Proje ile ilgili bilgileri de paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ekiplerimiz proje çalışmalarını tamamladı. Alanda 4 bin kapasiteli iki tribün inşa edeceğiz. Sahamız çim olacak. Proje kapsamında alandaki atletizm pistini de yenileyeceğiz. Yine modern hakem ve sporcu odaları ile sosyal donatılar da inşa edilecek. Projemizi hızlı bir şekilde tamamlayarak takımlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Bu çalışma yeni stadyumumuz yapılana kadar takımlarımız için çözümümüz olacak. Tabi daha sonra bu alan diğer lig karşılaşmaları için kullanılacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, bakanlıklarımızın ilgili kurumlarına destek ve ilgileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.