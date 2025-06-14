Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen programda, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, onlarla yakından ilgilendi.Düzenlenen programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, ValiMükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve jandarma personeli de katılım sağladı. Programda bir araya geldiği şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, devlet ve millet olarak her zaman onların yanında olduklarını vurguladı. Jandarma Teşkilatı’nın köklü tarihine ve fedakârca yürüttüğü görevlere değinen Başkan Görgel, programın düzenlenmesinde emeği geçen İl Jandarma Komutanlığı’na da teşekkür etti.

“Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “186 yıllık şanlı geçmişiyle milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde bizleri şehit yakınları ve gazilerimizle buluşturan değerli İl Jandarma Komutanlığımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu kıymetli program vesilesiyle, Jandarma Teşkilatımıza yürüttükleri kutsal görevlerde üstün muvaffakiyetler diliyorum.Devlet ve millet olarak bizler, canlarını bu vatan için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin daima yanındayız. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu uzun ömürler temenni ediyorum” diye konuştu.