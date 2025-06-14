Onikişubat Belediyesi, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için okul çevrelerinde sorumluluk alanındaki tüm tedbirleri hassasiyetle aldı.

Sınava ilişkin öğrencilere başarı dileklerini ilettiği mesaj paylaşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Güçlü Türkiye’nin teminatı, güçlü gençliktir” sözünden hareketle, “Bu anlayışla bizler de ilçemizin her bir evladını bu milletin yarınlarına hazırlamak için üzerimize düşeni yapıyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Başkan Toptaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Göz aydınlığımız evlatlarımız, uzun bir emek ve gayret sürecinin ardından şimdi önemli bir sınavın eşiğindeler. LGS sadece bir sınav değil; gençlerimizin inançla, azimle ve disiplinle çıktığı bir hayat yolculuğunun adımlarından biridir. Biz bu yolda gençlerimize yürekten inanıyor, her daim yanlarında olmaya devam ediyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak, sınav günü öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde sınava girebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Okul çevrelerinde sessizlik sağlanması, trafik düzenlemeleri, yönlendirme ekipleri ve sınav sabahı yapılacak bilgilendirmeler gibi birçok alanda sahadayız.”

“Öğrencilerimize güvenimizi hissettirelim”

Başkan Toptaş, çocukların yalnızca akademik başarılarıyla değil, ahlakları ve karakterleriyle de örnek bireyler olarak yetişmesinin en büyük temennileri olduğunu vurgularken, ailelere de seslendi, “Kıymetli anne babalar, bu süreçte en büyük görev sizlere düşüyor. Evlatlarımızı başarılarıyla olduğu kadar, yaşadıkları her tecrübeyle desteklemeli, onlara güvenimizi hissettirmeliyiz. Unutmayalım ki, her sınav gelip geçer, ama çocuklarımızın ruhunda bıraktığımız izler kalıcıdır.”

Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde tamamladı, “Sınava girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyor, Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın diyorum. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum. Gençliğimize inanıyor, yarınlarımıza güveniyoruz.”

Onikişubat Belediyesi sınav günü boyunca vatandaşlara hizmet vermek üzere sahada olacak.